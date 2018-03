DJ Zé Pedro lança remixes de suas cantoras preferidas O DJ Zé Pedro lançou seu novo CD de remixes "Essa Moça Tá Diferente" (Lua Music) em uma animada festa com a presença de Angela Ro Ro, Célia, Fernanda Takai e Maria Alcina, na segunda-feira, em um restaurante da capital paulista. No final, as convidadas se juntaram a Zé Pedro ao som de "Vou Festejar" (Jorge Aragão), clássico carnavalesco cantado por Beth Carvalho, uma das sacudidas faixas do CD. A paixão do DJ pelas cantoras brasileiras rendeu liberação de fonogramas até de artistas reservadas como Marisa Monte.