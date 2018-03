DJ Skrillex vai participar do Lollapalooza em SP É fácil compreender a fenomenal popularidade do DJ Skrillex entre a garotada americana. Invariavelmente, lá pelo meio de suas faixas, um grave triturador, tal como uma guitarra de heavy metal, entra em cena, dando o peso necessário para que o borbulhar de hormônios se apazigue temporariamente. A música é crassa, lembra um gigante com indisposição gástrica remixado por um DJ de eletro pop. Tem as sugestões fantasmagóricas do nu metal dos anos 90 mescladas à música de pista em sucintos hits de quatro minutos: um Limp Bizkit do mundo de bips e beats.