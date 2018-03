DJ Qbert, da Invisible Skratch Piklz, toca em SP

Na próxima sexta-feira, dia 14, alguns desses garotos que ajudaram a criar essa técnica se apresentam em São Paulo. Trata-se do coletivo de DJs californianos que atende pelo nome Invisible Skratch Piklz, atração no Cine Joia dentro da segunda rodada de celebrações dos 10 anos da festa de hip hop Chocolate. Um dos fundadores da Invisible Skratch Piklz, DJ Qbert é o grande destaque da noite. Ao lado dele, usando apenas discos de vinil, também tocam D-Styles e Shortkurt, membros originais do coletivo. Os DJs King e Zegon completam o line-up estrelado da noite.

Com 20 anos de carreira, Qbert é um dos DJs mais habilidosos do mundo em técnicas como o scratch, nome dado à produção de sons criados a partir de arranhões nada acidentais no vinil. Americano de origem filipina, Qbert começou a tocar aos 15 anos, em San Francisco, influenciado pela então emergente cena de hip hop local.

Em 1990, fundou a FM20, sua primeira ''banda'' de toca-discos ao lado de Mix Master Mike (Beastie Boys) e DJ Apollo. Ao lado do DJ dos Beastie Boys, ele entrou para o DJ Hall da Fama em 1998, pela contribuição da dupla para a profissão. Em 2009, lançou a Qbert Skratch University, uma escola virtual que ensina diversas técnicas de discotecagem a gente do mundo todo. Em 2010, Qbert ganhou o título de melhor DJ dos EUA pela votação online America?s Best DJ.

Para quem cresceu no universo no hip hop, discotecar sempre foi levado a sério. Num mercado onde a busca pela batida perfeita é uma obsessão e, portanto, a concorrência acirrada, os DJs do Invisible Skratch Piklz se sagraram três vezes campeões do DMC (Disco Mix Club), o mais concorrido campeonato de discotecagem do mundo, que acontece anualmente desde 1986.

As gerações mais jovens podem ter sido apresentadas ao trabalho de Qbert através do game DJ Hero 2, no qual ele é um personagem. "Acho bem bacana poder chamar a atenção da molecada para a música através de um game. Porque o passo seguinte é eles descobrirem como tocar de verdade, e aí a coisa fica ainda mais divertida", disse o DJ Qbert em entrevista à reportagem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

QBERT

Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82). Tel. (011) 3231-3705. 6ª, às 23h. R$ 80.