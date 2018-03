DJ João Brasil e Barbarella tocam no Glória sábado O selo de festas Crew, da produtora Lalai e do DJ Philip A., que no final de 2010 completou três anos, traz para a edição de sábado o DJ João Brasil como principal atração das cabines do Clube Glória. Atualmente morando em Londres lançou em janeiro single chamado "L.O.V.E. Banana", pelo selo Man Recordings. Ele é residente da festa Club Popozuda em Londres e percorre países como Alemanha, Holanda e França para tocar nas principais festas. No Brasil, ele comparece para algumas edições da Calzone e da Dancing Cheetah, suas festas no Rio de Janeiro. Outra atração da noite será um pocket show da banda Barbarella.