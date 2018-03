DJ de alma caiçara

Pista de dança sempre é um lance sensorial, mas para o caiçara Zaqueu Conceição, de 45 anos, essa máxima parece conter muito mais significado do que para outros DJs de visão. Cego desde a infância, toda tarde de verão ele surge no meio da galera na Praia do Sono, lugar inacessível de pouco mais de 300 habitantes entre Paraty e Trindade (RJ), para animar a festa.

Zaqueu carrega consigo um case com uns 40 CDs nas mãos, que localiza de memória e cuja distribuição está criteriosamente hierarquizada pela batida e pelo ritmo. Ele conhece cada inflexão musical tão bem quanto as trilhas na mata atlântica pela Reserva da Juatinga que conduzem à pequena praia de um quilômetro de extensão onde ele nasceu e onde viveu a vida toda.

"Não gosto de música ruim. Gosto de Chico Buarque, Belchior, Milton, Alceu Valença. Portanto, é isso que eu toco", diz o DJ e locutor, que ganha salário de um restaurante local para esquentar um pouco mais os pés dos banhistas do que as areia escaldantes daquela praia. Zaqueu mantém na Praia do Sono a Rádio Caiçara, uma emissora comunitária que transmite a partir de um transmissor que ele mesmo inventou "com duas pilhas palito", gaba-se. "Mexo com eletrônica, então para mim fica mais fácil", explica candidamente o DJ.

O deejay Zaqueu é uma celebridade da praia. Quando sai para almoçar ou aliviar a bexiga, os amigos se revezam para tomar conta do equipamento sonoro modesto, encabeçado por um improvável amplificador Wattsom DBS 720 com dois CD players acoplados. "É uma profissão que eu sempre gostei. Fiz uns cursos antes disso, mas não deram em nada. Acabei aprendendo sozinho", diz ele.

Zaqueu conta que enxergava um pouco em um olho até os 12 anos, mas aí a catarata tirou sua visão irremediavelmente. "Mas eu sou animado. Tem muita música boa no mundo. Vivo de tocar a música que eu gosto". E qual é então a música ruim, a música que não toca de jeito nenhum? "Bom, para mim, música ruim é música sem conteúdo. Música que tem uns jogos de palavras, duplo sentido, mas não diz nada. Michel Teló eu não toco. Luan Santana eu não gosto muito. Gosto de coisas mais clássicas: Tonico e Tinoco, Moraes Moreira, Belchior. Parece que ele sumiu, não é?".

Zaqueu conta que já viu um show de Moraes Moreira, um dos seus ídolos. E que foi convidado algumas vezes para tocar fora dos limites liliputianos da Praia do Sono, como por exemplo em uma festa de aniversário na Ponta Negra. Dito assim, parece longe, mas é um lugar a um pulinho dali, uma praia do outro lado do morro. Nessa época do ano, os 17 campings da Praia do Sono são invadidos por turistas, o que muda drasticamente a rotina dos locais. A maioria dos moradores, quando não é verão, vive da pesca artesanal e de um comércio regional modesto.

Ele não faz scratches nem mixa nem faz mash-ups. Apenas "pilota" interseções entre uma e outra música de um compositor, o que o torna mais um programador do que um DJ. Mas a vibe de seu set o garante, e o pessoal dos bares próximos o apoia com entusiasmo - seja a turma do dub que habita o vizinho Bar Arenaeus, do Rasta Dioni, ou o pessoal faminto do pacato restaurante de pau a pique Miramar, na fila em busca de um salvador PF (Prato Feito).

"Quando eu noto que o pessoal está mais quieto, mudo a música. A gente tem de saber quando mudar de música", explica Zaqueu. Ele é uma espécie de sonoplasta de um paraíso perdido, mas um paraíso que vem sendo ameaçadoramente "achado" nos últimos tempos. Neste verão, por exemplo, havia uma estimativa de a praia receber pouco mais de 5 mil turistas, e desembarcaram mais de 8 mil pessoas. Os campistas acabaram acampando em locais de preservação ambiental e sobrecarregando a já restrita rede de água e esgoto.

Com a invasão, chegam também alguns vícios típicos da dita civilização: guardadores de carros e camelôs na Vila Oratório (local de acesso às trilhas), serviços precários e caríssimos de alimentação, invasão das casas humildes, lixo acumulado e um já temido consumo de crack. Não parece justo para com aquele antigo santuário da beleza.

Na terça, Zaqueu Conceição fará aniversário, 46 verões. Participa de ações educativas com as crianças da região, é muito querido ali. É engraçada a conversa com ele, que tem um jeito sempre meio desconfiado de mineiro que é, paradoxalmente, muito acolhedor. Quem nasce na Praia do Sono é soneiro ou sonista? "É caiçara. Não tem outro nome", brinca. Já ouviu falar em outro deejay cego no mundo, Zaqueu? "Não, nunca". Então você provavelmente é o único, certo? "É o que dizem", ele diz, dessa vez com um sorriso mais desbragado.