DJ DAVID GUETTA NO ROCK IN RIO O DJ e produtor musical francês David Guetta foi confirmado entre os artistas que se apresentarão no Rock in Rio. O anúncio foi feito na sexta-feira pela organização do festival internacional, que será realizado nos dois finais de semana de setembro, no Rio de Janeiro. Vencedor de dois prêmios Grammy, Guetta se apresentará na noite de abertura do evento, marcada para 13 de setembro. "Adoro tocar no Brasil. A energia e a paixão das pessoas são realmente especiais. Quando os brasileiros fazem festa, eles levam isso a um alto nível", declarou ele, em um comunicado divulgado pela assessoria do evento.