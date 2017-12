Dizendo tudo, significando nada

Mas não foi a Columbia e sim a Universidade de Chicago que atraiu atenção nos últimos dias, por causa da carta de boas vindas recebida pelos alunos. Na carta, o diretor do corpo de estudantes John Ellison afirmava que a Universidade tem compromisso com a liberdade acadêmica e não há de tolerar cancelamento de palestras por controvérsia em torno de convidados; nem fará alertas sobre conteúdo didático que possa perturbar alguns; e não vai promover a criação de “espaços seguros” onde indivíduos possam de proteger de ideias com as quais não concordam.

A carta provocou uma gritaria na mídia nacional. Despertou elogios rasgados dos que se dizem cansados da censura esquerdista. E censura de acadêmicos, minorias raciais e sexuais. Como esperado, os dois campos reafirmaram suas convicções e enterraram os pés ainda mais em suas trincheiras.

Como carioca expatriada, ainda engasgo com o palavreado de conhecidos que se dizem de esquerda e são parte da elite intelectual brasileira. Expressões como “judeu ganancioso”, “coisa de bicha”, “comeu a mulher?” ou “negão forte” partem de suas bocas em público com uma naturalidade que, em Nova York, provocaria perplexidade, consternação e crítica. A esta altura, muitos ainda confundem civilizar a fala com censura.

O fato é que, quanto mais desigual a sociedade, mais os que estão no topo ou, como nos Estados Unidos, os que vão deixando de ser maioria étnica, se sentem vitimizados pela redistribuição do respeito no discurso. Como explicou Sarah Posner numa entrevista recente ao Aliás, um dos grandes sucessos de Donald Trump entre evangélicos brancos foi o slogan sobre acabar com o PC, o politicamente correto. O PC, neste caso, tem muito menos a ver com correção ou censura, é simples linguagem em código para liberar ataques a gays, minorias raciais e feministas.

O Brasil, fico sabendo pela reportagem de Luiz Fernando Toledo e Marco Antonio Carvalho no Estado, já tem mais de 50% de estudantes cotistas nas universidades federais. É um sistema celebrado e condenado por dois campos que vão se encontrar em lugar nenhum, mas que afirmam defender as mesmas liberdades.

Não preciso ser conhecedora do nosso sistema de educação superior para saber que minha passagem por duas universidades federais sem desembolsar um tostão se deveu ao fato de que saí do ensino médio já privilegiada pela educação que, antigamente, pertencer à classe média proporcionava e que fui bancada, em parte, por brasileiros que nunca teriam chance de chegar à universidade. A maioria deles não precisa usar protetor solar 50 como eu.

No verão do colapso do discurso político, em que jornalistas se veem repercutindo declarações do candidato republicano tais como “Obama é o fundador do Estado Islâmico,” é bom lembrar: se Donald Trump fosse sequestrado por uma nave extraterrestre e subtraído deste nosso planeta, ainda assim, não haveria uma ressurreição milagrosa do sentido das palavras no discurso público.

O sistema de cotas, a liberdade acadêmica ou a honestidade da presidente afastada são apenas alguns dos temas da conflagração que ocorre num território onde o significado de palavras soltou suas amarras da realidade. Golpista, por exemplo, deixou se ser substantivo para se tornar mantra, uma afirmação de auto identidade que dispensa convencimento ou uma praça pública de significados comuns.

A rede social foi o terreno fértil onde a possibilidade de dizer tudo e responder por nada, de encarar o processo político como uma experiência híper individualizada se consolidou. É também o terreno onde a ilusão de que Dilma Rousseff e Michel Temer pertencem a dois campos distintos encontra seus crentes.