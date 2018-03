Divulgados os preços dos ingressos para o show de Scott Stapp no Brasil

Foram divulgados os preços dos ingressos para os shows de Scott Stapp no Brasil. O primeiro lote dos ingressos para a pista/arquibancada sairão por R$ 120 a inteira. O segundo será vendido por R$ 140 e o terceiro por R$ 160. Os camarotes serão vendidos por R$ 250, as poltronas, R$ 200, e a pista premium por R$ 250.

A pré-venda exclusiva já começou e será até o dia 28 para os clientes Credicard, Citibank e Diners em três das capitais, exceto Porto Alegre. A maior parcela dos ingressos só começará a ser vendida a partir da meia-noite de 1º de março em Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Ainda não foram divulgadas as informações sobre as vendas em Porto Alegre.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Será a primeira vez do vocalista da banda Creed, Scott Stapp, no Brasil. Scott fará shows no Chevrolet Hall em Belo Horizonte (BH), no dia 9 de junho; no Citibank Hall do Rio de Janeiro, no dia 11 de junho; São Paulo, dia 12 de junho, no Credicard Hall; e no o Teatro Bourbon de Porto Alegre, no dia 15 de junho.

Nos shows estão previstos os sucessos do Creed My Sacrifice, With Arms Wide Open, Higher, One Last Breath e One, e também as composições próprias de seu álbum solo The Great Divide (2005), que ganhou disco de platina da Recording Industry Association of America.

O Creed chegou a vender mais de 35 milhões de cópias pelo mundo. Stapp recebeu o Grammy de Melhor Canção de Rock pela canção With Arms Wide Open, feita em homenagem ao seu primeiro filho, Jagger Michael. A música deu nome à instituição beneficente de Stapp que ajuda a proteger a vida de crianças do mundo todo.

Mais informações e ingressos pelo Tickets For Fun e MasterCard ShowPass para clientes.