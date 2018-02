Divulgados os finalistas do Man Booker Prize Um júri presidido por sir Peter Stothard, editor do suplemento literário do "Times", escolheu nesta quarta-feira os 12 finalistas do Man Booker Prize entre 145 livros selecionados pelos organizadores do prêmio. São os seguintes os autores escolhidos: Nicola Baker, Ned Beauman, André Brink, Tan Twan Eng, Michael Frayn, Rachel Joyce, Deborah Levy, Hillary Mantel, Allyson Moore, Will Self, Jeff Thayil e Sam Thompson. Dos autores selecionados, nove são ingleses, um indiano, um sul-africano e um asiático. O veterano da lista é Michael Frayn, de 78 anos, e o mais jovem, Ned Beauman. O vencedor do prêmio será anunciado em outubro, em Londres. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.