Divulgados indicados ao prêmio FEMSA de Teatro Infantil

Dezenove montagens foram selecionadas para o prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem. Para formar a lista dos indicados do primeiro semestre de 2009, 36 espetáculos foram avaliados. "A Odisséia de Arlequino", "Esperando Gordo", "Buuu!! A Casa do Bichão" e "O Colecionador de Crepúsculos" estão entre os mais votados.

Os jornalistas Dib Carneiro Neto, editor do Caderno 2 do jornal O Estado de S. Paulo, Beatriz Rosenberg, Marcelo Ventura e Gabriela Romeu compuseram o júri, que elegeram os destaques da primeira metade do ano, que deverão concorrer com os indicados do segundo semestre.

As montagens que chegarem à final irão disputar a 17ª edição do Prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem, marcada para 2010, onde concorrerão a prêmios de R$ 10 mil e R$ 5 mil.

Confira a lista completa de indicados:

AUTOR DE TEXTO ORIGINAL

Fabio Torres e Helena Ritto - "Ciranda das Flores"

Milton Morales Filho - "Histórias de Chuva - Gênese"

Marília Toledo - "A Odisséia de Arlequino"

Evill Rebouças - "A Ciranda do Villa"

AUTOR DE TEXTO ADAPTADO

Vladimir Capella - "O Colecionador de Crepúsculos"

Juliana Gontijo - "Tem, mas acabou"

Simone Grande com supervisão de Rubens Rewald - "Buuu!! A Casa do Bichão"

Carina Prestuba e Thaís Povoa - "Esperando Gordô"

DIREÇÃO

Cristiane Paoli Quito - "Buuu!! A Casa do Bichão"

Kleber Montanheiro - "A Odisséia de Arlequino"

Tuna Serzedello - "DNA"

Vladimir Capella - "O Colecionador de Crepúsculos"

CENOGRAFIA

J.C.Serroni - "O Colecionador de Crepúsculos"

Marisa Bentivegna - "Buuu!! A Casa do Bichão"

Sidnei Caria - "Cacoete"

Leonardo Moreira - "Cachorro Morto"

FIGURINO

J.C.Serroni e Telumi Hellen - "O Colecionador de Crepúsculos"

Kleber Montanheiro - "A Odisséia de Arlequino"

Claudia Schapira - "Coppélias?!"

Renata Régis Soarez - "Esperando Gordô"

ILUMINAÇÃO

Fabio Ferretti - "Histórias de Chuva - Gênese"

Davi de Brito e Vânia Jaconis - "O Colecionador de Crepúsculos"

Jorge Pezzolo - "Esperando Gordô"

Marisa Bentivegna - "Buuu!! A Casa do Bichão"

MÚSICA ORIGINALMENTE COMPOSTA

Girlei Miranda e Simone Grande - "Buuu!! A Casa do Bichão"

Tata Fernandes e Ramiro Murrilo - "Coppélias?!"

Adilson Rodrigues - "A Odisséia de Arlequino"

Milton Morales Filho, Janaina Pereira e Marcelo Castilha - "Histórias de Chuva - Gênese"

TRILHA SONORA

Marcelo Gianini - "Esperando Gordô"

Helena Ritto e Cristiano Gouveia - "Ciranda das Flores"

Bakhy - "A Ciranda do Villa"

Tuna Serzedello - "DNA"

ATOR

Thiago Andreucetti - "Cacoete"

Luiz Damasceno - "O Colecionador de Crepúsculos"

Fábio Lucindo - "DNA"

Alessandro Hernandez - "O Armário Mágico"

ATOR COADJUVANTE

Marcelo Galdino - "A Odisséia de Arlequino"

Velson D´ Souza - "A Odisséia de Arlequino"

Luciano Schab - "O Colecionador de Crepúsculos"

Giovano Tozi - "O Colecionador de Crepúsculos"

ATRIZ

Selma Egrei - "O Colecionador de Crepúsculos"

Veridiana Toledo - "A Odisséia de Arlequino"

Carina Prestupa - "Esperando Gordô"

Simone Grande - "Buuu!! A Casa do Bichão"

ATRIZ COADJUVANTE

Carolina Capacle - "O Colecionador de Crepúsculos"

Samanta Precioso - "O Colecionador de Crepúsculos"

Daniela Cury - "A Odisséia de Arlequino"

Greta Antoine - "A Odisséia de Arlequino"

REVELAÇÃO

Paula Chagas Autran - autora - "O Armário Mágico"

Leia Rapozo - atriz - "O Armário Mágico"

Ivan Ribeiro - autor - " A Incrível Batalha pelo Tesouro de Laduê"

Felipe Moraes - ator - "DNA"

CATEGORIA ESPECIAL

As Graças - pelo conjunto harmonioso de interpretação de histórias no espetáculo - "Tem, mas acabou"

Coppélias?! - por aproximar a linguagem coreográfica de balé clássico do universo regionalista brasileiro, e assim, valorizar a abrangência temática do teatro feito para crianças.

PRODUÇÃO

As Meninas do Conto e Serviço Social do Comércio - SESC - "Buuu!! A Casa do

Bichão"

Cia da Revista - "A Odisséia de Arlequino"

Serviço Social da Indústria - SESI - "O Colecionador de Crepúsculos"

MELHOR ESPETÁCULO INFANTIL

"Buuu!! A Casa do Bichão

"Esperando Gordô"

"A Odisséia de Arlequino"

"Tem, mas acabou"

MELHOR ESPETÁCULO JOVEM

"O Colecionador de Crepúsculos"

"Cachorro Morto"

"DNA"