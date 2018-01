Divulgados finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura O Prêmio São Paulo de Literatura anunciou os finalistas deste ano, que terá três vencedores – além do Melhor Livro do Ano de autor veterano, serão escolhidas duas melhores obras de escritores estreantes – um com mais de 40 anos e outro com até 40 anos. Ao todo são 10 escritores concorrendo ao prêmio de R$ 200 mil da categoria Melhor Livro do Ano e outros 10 na categoria Melhor Livro do Ano de Autor Estreante. Este ano, serão contemplados dois escritores estreantes, um com mais de quarenta anos e outro com até quarenta anos, cada um com valor de R$ 100 mil. Todos os livros finalistas foram publicados em 2012.