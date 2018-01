Divulgados finalistas de prêmio literário

Foram anunciados os 12 finalistas do Prêmio Portugal Telecom de Literatura, que dá ao vencedor das categorias romance, poesia e conto/crônica o valor de R$ 50 mil e a chance de concorrer ao grande prêmio do ano – também no valor de R$ 50 mil. O português de origem angolana, Valter Hugo Mãe, que venceu no ano passado com o romance A Máquina de Fazer Espanhóis, concorre agora com O Filho de Mil Homens. Dos 12 finalistas, seis foram editados pela Companhia das Letras, dois pela Record, dois pela Cosac Naify, um pela Alfaguara e um pela Grua. Os vencedores serão conhecidos em novembro.

ROMANCE

O Sonâmbulo Amador, de José Luiz Passos (Alfaguara)

A Máquina de Madeira, de Miguel Sanches Neto (Companhia das Letras)

Barba Ensopada de Sangue, de Daniel Galera (Companhia das Letras)

O Filho de Mil Homens, de Valter Hugo Mãe (Cosac Naify)

CONTO/CRÔNICA

Páginas Sem Glória, de Sérgio Sant’Anna (Companhia das Letras)

Essa Coisa Brilhante Que é a Chuva, de Cíntia Moscovich (Record)

A Verdadeira História do Alfabeto, de Noemi Jaffe (Companhia das Letras)

O Tempo em Estado Sólido, de Tércia Montenegro (Grua)

POESIA

Formas do Nada, de Paulo Henriques Britto (Companhia das Letras)

Sentimental, de Eucanaã Ferraz (Companhia das Letras)

Porventura, de Antonio Cicero (Record)

Um Útero é do Tamanho de Um Punho, de Angélica Freitas (Cosac Naify)