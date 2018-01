Divulgados finalistas ao Prêmio de Teatro Infantil e Jovem Foi divulgada a lista dos finalistas à 17ª edição do Prêmio Femsa de Teatro Infantil e Jovem. Os vencedores das 17 categorias serão divulgados ainda no primeiro semestre, em data ainda indefinida. Os ganhadores de melhor espetáculo infantil e jovem levarão um prêmio de R$ 10 mil cada um, e as demais categorias R$ 5 mil. Como melhor espetáculo infantil, concorrem "Buuu!! A Casa do Bichão", "A Odisseia de Arlequino" e "Filhotes da Amazônia". Na categoria jovem, disputam "O Colecionador de Crepúsculos", "O Mistério do Fundo do Pote" e "A Tragédia de Romeu e Julieta". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.