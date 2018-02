Divulgados filmes selecionados para Festival de Brasília Foram anunciados os filmes selecionados para o 45.º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que ocorrerá na capital federal entre os dias 17 e 24 de setembro. Na mostra competitiva de longas de ficção participam as obras "A Memória Que Me Contam", de Lucia Murat; "Boa Sorte, Meu Amor", de Daniel Aragão; "Eles Voltam", de Marcelo Lordello; "Era Uma Vez Eu, Verônica", de Marcelo Gomes; "Esse Amor Que nos Consome", de Allan Ribeiro; e "Noites de Reis", de Vinicius Reis. Entre os documentários estão "Doméstica", de Gabriel Mascaro; "Otto", de Cao Guimarães; e "Olho Nu", de Joel Pizzini. Há ainda outras categorias que integram a edição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.