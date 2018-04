Divulgadas cartas de J. D. Salinger A divulgação da correspondência inédita que J. D. Salinger manteve com um amigo inglês de juventude revelou que o autor de O Apanhador no Campo de Centeio não era exatamente o ermitão que se imaginava. As 50 cartas, trocadas entre Salinger e Donald Hartog entre 1986 e 2002, foram reveladas por uma universidade britânica e tem surpreendido por mostrar uma face mais afável do escritor, que não ficou apenas recluso em New Hampshire. Segundo a correspondência, ele viajava bastante, gostava de esportes, como tênis e falava mal de políticos. / AFP