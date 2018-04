Divulgada lista de indicados a prêmio A comédia Maria do Caritó foi a recordista de indicações do Prêmio Shell de teatro, edição do Rio, com seis categorias: Lília Cabral (atriz), Newton Moreno (autor), João Fonseca (direção), Nello Marrese (cenário), J. C. Serroni (figurino) e Alexandre Elias (música). Mariana Lima, por seu trabalho em Pterodátilos também concorre entre as atrizes, assim como Marco Nanini entre os atores. O musical Hair aparece na disputa com Marcelo Pies (figurino) e Paulo César Medeiros (iluminação). E a homenageada será a atriz Nathalia Timberg.