Divórcio de Paul McCartney e Heather Mills está perto do final Paul McCartney saberá na segunda-feira quanto de sua fortuna de ex-Beatle vai para a ex-mulher em um acordo de divórcio que pode estabelecer um precedente legal sobre os curtos casamentos dos milionários. Após uma das batalhas de divórcio mais amargas da história do showbusiness, o juiz Hugh Bennett dará seu veredicto na Alta Corte de Londres, mas, apesar de muitas especulações da imprensa, sua decisão final pode ser mantida em sigilo. Heather Mills, 40, cujo casamento com McCartney, 65, durou menos de quarto anos, afastou seus advogados e representou sua própria defesa no processo contra McCartney, cuja fortuna é estimada em 825 milhões de libras (1,6 bilhão de dólares). Estimativas da imprensa sobre quanto Mills ganhará variam de 25 milhões a aproximadamente 200 milhões de libras. O juiz pode decidir colocar uma cláusula de sigilo para o ex-casal. "Este é um casamento curto e abrirá um precedente para juízes" afirmou neste domingo à Sky News a advogada de direito familiar Vanessa Lloyd Platt. Ela alertou que o casal, cujo caso foi ouvido a portas fechadas e com as janelas do tribunal bloqueadas, pode ter o divórcio amplamente exposto publicamente caso um dos dois decida apelar. Assim, o caráter confidencial pode deixar de existir. "Ambos os lados têm 21 dias para apelar. Depois disso, nunca ouviremos o desfecho do caso", afirmou Lloyd Platt. McCartney casou-se com Mills em 2002, quatro anos depois de sua primeira esposa, Linda, ter morrido de câncer de mama. Sua filha, Beatrice, tem quatro anos. O casal culpou a intromissão da mídia em suas vidas pessoais pela separação. A exposição de um caso de divórcio no mundo das celebridades nos tablóides certamente não era tão grande desde a separação de Tom Cruise e Nicole Kidman. As divisões entre McCartney e Mills foram mostradas nas primeiras páginas dos tablóides, com manchetes como "Can't Buy Me Love" e "Hard Day's Fight", alusões a duas famosas músicas dos Beatles. Era inevitável que McCartney, fundador do grupo pop mais famoso do mundo e ícone da "Beatlemania" na Grã-Bretanha, tivesse problemas com o jeito franco de Mills, alvo de muitas reportagens na imprensa devido ao seu passado. Ela contra-atacou, alegando ter ficado à beira do suicídio pelo fato da mídia tê-la classificado como uma "prostituta" em busca de dinheiro.