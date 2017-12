Divórcio de McCartney chega à segunda semana no tribunal

A batalha do divórcio entre Paul McCartney e a ex-modelo Heather Mills deve se prolongar até a próxima semana. Após cinco dias de argumentação legal, as esperanças por uma solução caíram por terra quando autoridades revelaram que a Sala 34 do tribunal, onde está sendo tratado a portas fechadas um dos divórcios mais noticiados do show business, já foi reservada para a próxima segunda-feira. Veja também: McCartney e Heather, em novo round do processo de divórcio Na audiência está em jogo uma parte da fortuna do ex-Beatle, de 825 milhões de libras, e uma decisão que pode fixar um precedente legal importante envolvendo casamentos de curta duração de pessoas muito ricas. Heather, de 40 anos, cujo casamento com o ícone pop de 65 anos durou menos de quatro anos, está representando a si mesma no processo contra McCartney, representado pelo advogado de divórcios Nicholas Mostyn, conhecido por trabalhar em divórcios envolvendo grandes somas de dinheiro. Acredita-se que Heather, que despediu seus advogados, esteja pedindo 50 milhões de libras, mas McCartney, um dos fundadores do grupo pop mais famoso do mundo, estaria oferecendo menos da metade desse valor. Ao chegar ao Real Tribunal de Justiça nesta sexta-feira, 15, tanto Heather quanto McCartney se mantiveram em silêncio, enquanto carrinhos repletos de documentos e arquivos legais eram trazidos à corte por cada uma das partes. McCartney não deu qualquer informação sobre o andamento do processo, e Mills se mostrou igualmente calada. McCartney casou-se com Mills em 2002, quatro anos após a morte de sua primeira mulher, Linda, de câncer de mama. Os dois têm uma filha de 4 anos, Beatrice. Quando o processo terminar, o juiz vai aguardar para anunciar sua decisão em data posterior. Se uma das partes discordar de sua decisão, poderá levar o caso até a Corte de Apelações e até mesmo à Câmara dos Lordes, o mais alto tribunal do país. Nesse caso, porém, o processo será julgado em tribunal aberto, em lugar da situação atual, em que até mesmo as janelas do tribunal foram vedadas para impedir o vazamento de informações.