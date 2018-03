Divórcio de Britney Spears é finalizado A cantora pop Britney Spears e seu segundo marido, Kevin Federline, finalizaram seu divórcio e concordaram em dividir a guarda de seus dois filhos pequenos, indicam documentos de um tribunal exibidos na terça-feira. Mas a advogada de Spears pediu que os detalhes envolvendo a guarda das crianças permaneçam selados dos registros públicos, citando a atenção da mídia e a possibilidade de "criminosos poderem alvejar as crianças para obter ganho financeiro", segundo documentos obtidos pelo Web site de celebridades TMZ.com. Britney Spears, 25 anos, deu entrada em novembro passado no pedido de divórcio de Federline, dançarino e rapper principiante, citando diferenças irreconciliáveis com ele. Eles estavam casados havia dois anos. O casal tem dois filhos: Sean Preston, que completa 2 anos em setembro, e Jaden James, que completa 1o em setembro. Foi o segundo casamento da ex-princesinha do pop e aconteceu oito meses depois de seu casamento breve com um amigo de infância, celebrado em Las Vegas e que durou apenas três dias. Depois de entrar com o pedido de divórcio, Spears passou por uma fase festeira que terminou com ela raspando a cabeça e internando-se numa clínica de reabilitação, em fevereiro. De acordo com o TMZ.com, a advogada de Britney Spears, Laura Wasser, pediu ao juiz numa audiência do divórcio que fossem mantidos em sigilo os detalhes relacionados ao cronograma e aos acordos de transporte das crianças. O divórcio foi finalizado na segunda-feira. Wasser disse que os detalhes financeiros relativos à pensão também serão mantidos confidenciais.