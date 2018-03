Divórcio custa US$ 48,7 milhões a Paul McCartney O ex-Beatle Paul McCartney foi condenado pela Justiça a pagar 24,3 milhões de libras (48,7 milhões de dólares) à ex-mulher Heather Mills, depois de uma turbulenta batalha judicial pelo divórcio. McCartney, de 65 anos, se casou com a ex-modelo e coordenadora de campanhas de caridade Heather Mills, de 40 anos, em 2002. Mas eles se separaram quatro anos depois e culparam a intromissão da mídia em suas vidas pessoais pelo fim do relacionamento. Eles têm uma filha, Beatrice, de quatro anos. Falando do lado de fora do tribunal, Mills criticou a advogada de McCartney, acusando-a de lidar mal com o caso. "Estou tão feliz que acabou", disse ela. "Estamos muito, muito satisfeitos". As disputas envolvendo a separação de um dos fundadores do grupo pop mais famoso do mundo e Mills foram acompanhadas de muito perto pela mídia. Mills foi alvo de histórias sensacionalistas na impressa sobre seu passado pitoresco, e disse que ficou à beira do suicídio porque a mídia a retratou como "vadia" e "garimpeira". (Reportagem de Paul Majendie. Reportagem adicional de Kate Kelland e Andrew Hough)