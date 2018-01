‘Divirta-se’ ganha novo formato

A partir desta semana, o Divirta-se, suplemento cultural publicado toda sexta-feira pelo Estado, ganhará novo formato. Com dimensões um pouco maiores, sem perder a praticidade de poder ser levado para qualquer lugar, o roteiro de cultura e lazer em São Paulo terá, agora, mais conteúdo por página e permitirá uma leitura mais confortável. Novas seções também farão parte dessa mudança.

+ O blog do Divirta-se

Uma delas, que poderá ser conferida já na primeira edição, que circula em 26 de janeiro, é Um Dia em.., que indicará três programas bem diferentes para se fazer em um mesmo bairro, num mesmo dia. A ideia é facilitar ainda mais a vida do leitor, criando “combos” com opções que incluem, por exemplo, um restaurante, um passeio no parque e um show, para aproveitar em sequência no fim de semana. Essa página será alternada, a cada semana, com outras novidades – entre elas, seções com dicas de passeios e locais em que cães são bem-vindos e também sobre onde praticar atividades esportivas na cidade, como corrida, bicicleta e skate.

Os roteiros de áreas como música, cinema, teatro, exposições, bares e gastronomia continuarão indicando o melhor da programação paulistana. Mas, ao longo das páginas, o leitor também sentirá a presença de novos conteúdos, que variam sempre a cada edição. Em música, mais entrevistas com cantores e bandas e até a indicação de uma playlist, criada especialmente pelo Divirta-se, para o leitor ouvir e conhecer canções de artistas que se destacam na agenda daquela semana, antes de ir ao show.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outros exemplos são dicas de passeios de um dia em cidades próximas à capital paulista, para um bate-volta, e avaliações de espaços recém-inaugurados, com seus pontos altos e baixos.

Muita história. Essa mudança é mais uma da série de transformações pelas quais passou o guia cultural do Grupo Estado ao longo das últimas décadas. A marca Divirta-se é usada desde a criação do antigo Jornal da Tarde, em 4 de janeiro de 1966. Nessa época, o roteiro cultural da cidade era publicado em algumas páginas do próprio jornal. Em 5 de outubro de 2001, o Estado lançou um caderno separado, chamado Guia Caderno2, em formato tabloide (o mesmo em que são publicados, hoje, suplementos como o Jornal do Carro e o Casa).

Mais tarde, em 21 de maio de 2004, o Jornal da Tarde também lançou um guia, mantendo o nome Divirta-se. Em 22 de outubro do mesmo ano, foi a vez de o Estado lançar um produto em formato “de bolso”, batizado simplesmente de Guia – que chegou à edição de número 440, pois foram consideradas nessa conta as edições de seu antecessor, o Guia Caderno 2.

Já em 19 de março de 2010, o Guia do Estadão foi reformulado e passou também a se chamar Divirta-se. Sob o nome que mantém até hoje, ele chegou à edição 410, publicada na última sexta-feira. E é a partir da edição 411 que o Divirta-se ganha esse novo formato, um pouco maior que o anterior.