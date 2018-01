DIVERTISTÓRIAS NO ITAÚ CULTURAL No espetáculo Divertistórias, que a Cia. Truks apresenta hoje no Itaú Cultural (Av. Paulista, 149; tel. 2186-1776), um bule se transforma em elefante e bolas de algodão viram pintinhos por meio das palavras do contador de histórias Henrique Sitchin. No palco, objetos do cotidiano e o convite para as crianças imaginarem um mundo novo a partir desses elementos simples e corriqueiros. A atração, concebida em 1998, é dividida em duas partes. Na primeira, as crianças ajudam os integrantes da companhia a completar a narrativa. Na segunda, elas criam o texto no palco, improvisando a trama. A classificação é livre e a entrada, franca.