Diversão razoável com automóveis humanoides Até que dá para se divertir com Carros 2, da Pixar, segunda animação da série, em um 3D meio sem razão de ser. Para quem não conhece a franquia, a ideia é transformar automóveis em gente, o que não deixa de ter eficácia. Carros, sabemos, não são máquinas como as outras. Apesar de entupirem as cidades modernas e as tornarem poluídas e insuportáveis, ainda mantemos com eles uma relação de afeto e familiaridade. São "seres" amigos.