Diva do blues Etta James é hospitalizada e cancela shows

A cantora de blues Etta James foi hospitalizada por conta de complicações relacionadas a uma cirurgia abdominal a que foi submetida em junho, informou nesta quinta-feira, 26, seu assessor, Lupe De Leon. Apesar do "quadro estável", conforme revelou o assessor, ela teve de cancelar datas de uma turnê ao lado dos astros B.B. King e Al Green. De Leon não especificou o tipo de cirurgia abdominal pela qual passou a cantora. Só afirmou que a vencedora do Grammy - o "Oscar" da música - está "profundamente desapontada" por ter de cancelar shows. "Se dependesse dela, sairia do hospital e faria a turnê, mesmo com a saúde debilitada", disse De Leon, acrescentando que o médico não permitiu que ela trabalhasse agora porque ela "correria um grande risco". Etta James, famosa pelos hits At Last, Trust In Me e Sunday Kind of Love, cancelou todas as apresentações marcadas até o dia 23 de agosto. Depois dessa data, deverá estar "em boa forma para se apresentar do jeito que os fãs sabem e amam".