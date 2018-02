Dissidente chinês leva Nobel da Paz

O ativista por direitos humanos na China Liu Xiaobo foi anunciado como vencedor do prêmio Nobel nesta sexta-feira por 20 anos de "forte luta" pela democracia no seu país.

Em um evento em Olso, na Noruega, a Fundação Nobel afirmou que Liu simbolizava o desafio chinês de combinar seu forte crescimento econômico princípios democráticos, liberdades de imprensa e expressão.

O chinês, que vinha sendo apontado como favorito ao prêmio, atualmente cumpre pena de 11 anos de prisão na China por seu ativismo político.

Crítico ferrenho do Partido Comunista chinês, Liu alcançou fama internacional como autor do princípio da Carta 08, um manifesto que pedia mudanças políticas na China.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No ano passado, o anúncio do prêmio Nobel gerou críticas ao premiar o presidente americano, Barack Obama, que acabava de iniciar sua gestão. O democrata Obama herdou do seu antecessor, o republicano George W. Bush, um país imerso em duas guerras, no Iraque e no Afeganistão.

Este ano, a América do Sul teve um vencedor entre os laureados do Nobel: o escritor peruano Mario Vargas Llosa foi o primeiro da região a receber o prêmio desde o colombiano Gabriel García Márquez, em 1982. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.