Disputas milionárias

A voracidade na condução de algumas negociações de títulos estrangeiros na Feira do Livro de Frankfurt vem surpreendendo até editores mais experientes. "Nunca se pediu tanto para se acertar a compra de determinados livros", comenta Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras. "Chegou-se ao ponto de alguns agentes literários oferecerem apenas algumas páginas de uma obra de ficção, o que torna impossível fazer uma avaliação devida", completa Cristina Zahar, da Jorge Zahar Editora.

E os brasileiros têm sido o alvo preferido dos comerciantes estrangeiros - com o País anunciado a todo momento como o amplo mercado a ser conquistado, profissionais de direitos autorais buscam fechar o grande negócio. Um exemplo superlativo envolve a obra de Nicholas Sparks, autor americano de "fácil leitura", editado no Brasil pela Novo Conceito, de Ribeirão Preto. Os detentores dos direitos ofereceram um pacote incluindo seis títulos antigos e quatro novos, mas não aceitavam propostas inferiores a US$ 300 mil. As duas melhores ofertas seriam comparadas e, depois de um novo leilão, seria escolhido o vencedor.

"Essa cifra inicial já é considerada absurda em tempos normais", brinca Sergio Machado, presidente do Grupo Editorial Record que, mesmo assim, fez uma oferta astronômica: US$ 1 milhão por quatro títulos antigos e dois novos. A atitude até o deixou surpreso. "Nunca tinha feito uma proposta tão alta assim."

Paulo Rocco, diretor da editora que leva seu nome, foi mais modesto, oferecendo US$ 600 mil. Mas ambos ficaram fora do páreo quando surgiram uma proposta de US$ 2 milhões e uma outra, superior, mas de valor não revelado. "Confesso que fiquei aliviado por sair perdedor nesse leilão", contou Machado. A negociação deve terminar hoje.

Tratando com cifras bem menores, Angel Bojadsen, da Estação Liberdade, volta-se agora para a escrita árabe, depois de apresentar grandes nomes da literatura japonesa ao leitor brasileiro. Ele fechou contrato para publicar O Chamado do Poente, do egípcio Gamal Ghitany. Bojadsen, aliás, vai se encontrar com o escritor na semana que vem, no Cairo.

O sentido inverso também acontece - Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras, carrega sempre alguns exemplares de uma pérola: um livro que contém os versos de Poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade, traduzidos em sete línguas. "Nossa intenção é aumentar a divulgação da obra de Drummond, aproveitando que, no próximo ano, serão comemorados os 110 anos de nascimento."

As novas tecnologias também atraíram os editores brasileiros. Sérgio Machado, aliás, foi convidado a participar, na segunda-feira, da Conferência PublishersLaunch, evento em que se discutiu o futuro do livro digital. Apesar do avanço ainda moroso desse formato no Brasil, Machado acredita que, em três anos, os e-books poderão conquistar até 10% do mercado nacional. Mas isso só vai acontecer, segundo sua avaliação, se as plataformas de leitura, os e-readers e tablets, forem barateadas.

O Brasil figura ainda na lanterna dos países com títulos disponíveis em livro digital: 6 mil contra 1 milhão dos Estados Unidos, o mais avançado.