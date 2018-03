Disney proíbe referências ao fumo nos filmes A Walt Disney Co. tornou-se nesta quarta-feira o primeiro grande estúdio de Hollywood a proibir quaisquer referências ao fumo, dizendo que não vai permitir esse tipo de imagem nos filmes da Disney voltados para a família e que irá "desencorajar" essa prática em filmes distribuídos por seus selos Touchstone e Miramax. O executivo-chefe da Disney, Robert Iger, disse ainda em uma carta ao congressista republicano Edward Markey, cujo comitê realizou no mês passado audiências sobre os efeitos das imagens em filmes sobre as crianças, que o estúdio irá colocar anúncios antitabagismo nos DVDs de todos os filmes futuros que mostrem pessoas fumando. Ele declarou que a empresa irá incentivar os donos de cinema a exibir anúncios antitabagismo (PSAs na sigla em inglês) antes desses filmes. Iger alertou, entretanto, que "o fumo de cigarro é um problema isolado e essa iniciativa dos anúncios não abre precedente para nenhuma outra questão". O deputado Markey descreveu o comprometimento da Disney como "pioneiro" e instou outros estúdios a seguir o exemplo. Cheryl Healton, médico e presidente da Fundação Legado Americano (ALF) parabenizou a Disney pelo gesto, mas disse que o estúdio deixou "uma certa ambiguidade a respeito do que irá acontecer em relação à Touchstone e à Miramax". Pesquisas citadas pela ALF, uma organização beneficente criada depois de um litígio histórico entre a indústria do tabaco e a Procuradoria-Geral dos EUA, mostram que 90 por cento dos filmes contêm cenas de fumo e que as crianças mais expostas ao fumo nos filmes têm uma probabilidade até três vezes maior de começar a fumar. O fumo é apresentado em três quartos dos filmes nas categorias G (livre), PG (recomendado para crianças com reservas) e PG-13 (recomendado para crianças de 13 anos ou mais), e em 90 por cento dos filmes da categoria R (adultos), demonstraram os estudos. A produtora independente Weinstein Co. já exibe os anúncios antitabagismo produzidos pela American Legacy Foundation antes de seus filmes que mostram cenas de fumo, disse Healton.