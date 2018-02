Disney Channel anuncia estréia de 'High School Musical 2'

O canal de TV a cabo Disney Channel informou nesta terça-feira, 18, que irá transmitir, com exclusividade, High School Musical 2. A seqüência do filme mais assistido na história do canal irá estrear no dia 7 de outubro, às 20 horas. Escrito por Peter Barsocchini e dirigido por Kenny Ortega, o filme começa com o término do penúltimo ano do segundo grau. Troy Bolton (Zac Efron) consegue um emprego de verão num luxuoso clube de campo. O que ele não sabe é que o emprego que acaba de conseguir é graças a Sharpay Evans (Ashley Tisdale), que tenta separá-lo de Gabriella Montez (Vanessa Anne Hudgens). O plano de Sharpay, porém, fracassa, já que Troy consegue trabalho não só para Gabriella como para o Chad, Taylor, Zeke, Martha, Kelsi, Jason e o resto dos Wildcats. Assim, começa uma guerra de talento entre a decidida Sharpay, que sempre busca o que quer, e Troy, que experimentará um mundo de privilégios nunca antes conhecido.