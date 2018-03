Disney aposta em brinquedos de marcas populares para o Natal A Walt Disney Co. está apostando em brinquedos inspirados em franquias de sucesso como "Hannah Montana" e "High School Musical" ou ligados à Internet para atraírem pais cujos recursos financeiros estão limitados, na temporada crucial do fim de ano. Este ano a Disney está levando ao mercado uma leva de brinquedos natalinos baseados em suas marcas populares, a preços variados e com ênfase em brinquedos que podem ser usados online e offline. "Brinquedos que são em parte brinquedo, em parte nova tecnologia e em parte conexão interativa - acho que são esses que serão vistos como mais desejáveis", disse à Reuters em entrevista Andy Mooney, presidente da divisão de Produtos ao Consumidor da Disney. Apesar das previsões pessimistas para as vendas de fim de ano, Mooney se disse "bastante otimista quanto às compras de Natal". A Disney Consumer Products tem um negócio global de licenciamento de 30 bilhões de dólares, além de 334 lojas no varejo e parcerias com varejistas de brinquedos em todo o mundo. A analista de brinquedos Anita Frazier disse que este ano os pais provavelmente vão estudar a lista de brinquedos que seus filhos gostariam de ter e farão menos compras de impulso do que normalmente, tornando mais importante que nunca o marketing no início da temporada natalina. Len Mazzocco, diretor criativo de brinquedos da Disney Consumer Products, disse que a empresa já vendeu "volumes enormes" de sua boneca cantante Hannah Montana e que os bonecos cantantes "High School Musical", com microfones de karaokê, também estão se saindo bem. Uma linha de instrumentos musicais (79,99 dólares) e o Disney Vocal Star Trainer (99,99 dólares) também aproveitam a popularidade junto aos chamados "tweens" (crianças de 9 a 12 anos) das franquias musicais do Disney Channel: "High School Musical", "Camp Rock" e "Hannah Montana." Alguns dos brinquedos da Disney mais vendidos até agora são de uma linha baseada no mundo virtual Club Penguin. Os brinquedos custam a partir de 5,99 dólares e incluem um código que abre atrações especiais no Web site. Outro sucesso fica no lado oposto do espectro de preços: um robô de 249,99 dólares baseado no personagem do filme "WALL-E". Nos games Disney UltiMotion, que custam 79,99 dólares, crianças em idade pré-escolas usam brinquedos, como martelos e varinhas de condão, para movimentar personagens em videogames baseados em suas franquias Fadinhas Disney, Bela Adormecida e Disney Channel. Os Disney Fairies Clickables, que custam entre 5,99 e 29,99 dólares, são bijuterias com sensores de chip de computador que fazem interface com o mundo virtual Pixie Hollow, permitindo às menininhas trocar presentes online com suas fadinhas avatares. São os primeiros brinquedos híbridos da Disney. Frazier disse que brinquedos ligados à Web, como a linha Webkinz, geraram 520 milhões de dólares em vendas no varejo no ano que terminou em agosto de 2008.