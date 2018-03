Disney anuncia enorme fracasso com 'John Carter' A Walt Disney divulgou na segunda-feira que calcula ter, nos próximos meses, uma perda de U$ 200 milhões com o filme John Carter. A cifra indica um dos maiores fracassos de bilheterias na história de Hollywood. Dirigido por Andrew Stanton, de Wall-E, John Carter tem efeitos em 3D e conta a história de um veterano da Guerra Civil americana que é teletransportado para Marte. O projeto custou U$ 250 milhões, com mais U$ 100 investidos em merchandising, e até agora arrecadou U$ 184 milhões, embora essa cifra seja dividida quase pela metade com os proprietários de cinemas. A nota, no site popular Rottentomatoes.com, é 5. / EFE