Disney alega falta de produto nacional e pede dispensa da lei Embora tenha tido o mesmo prazo para se programar que outros canais internacionais, a Disney acaba de pedir à Ancine que seja dispensada de cumprir as cotas de produções brasileiras na programação, como exige a nova lei do setor. Alega que toda a programação é feita com base nos personagens Disney/Buena Vista e que há "pouquíssimos conteúdos, disponíveis para licenciamento, que incorporam os padrões de qualidade técnicos e editoriais da Disney". Ao longo dos últimos meses, a coluna procurou a Disney em várias ocasiões, por meio de sua assessoria de imprensa, a fim de saber como a operadora cumpriria as cotas de produção nacional, e não obteve retorno.