Discussão sobre tempo e trabalho O ensaísta Francisco Bosco apresenta hoje, às 19h30, no Sesc Vila Mariana a palestra O Leitor Preguiçoso, que faz parte do ciclo Mutações - Elogio à Preguiça. O objetivo de Bosco é propor ao público uma discussão sobre as transformações do mundo contemporâneo e os atuais conceitos de tempo, trabalho e progresso. As inscrições para o ciclo completo de conferências estão esgotadas, mas haverá venda avulsa de ingressos 30 minutos antes do início do evento. O preço das entradas vai de R$ 3 a R$ 12. O Sesc Vila Mariana fica na Rua Pelotas, 141, tel. (11) 5080-3000. Mais informações pelo site www.sescsp.org.br.