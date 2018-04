Discurso do Rei, melhor filme O Discurso do Rei foi o grande vencedor do Producers Guild Awards, o prêmio dos produtores americanos. A película desbancou o favorito A Rede Social, grande premiado do Globo de Ouro e forte candidato ao Oscar. O Discurso do Rei também superou outros indicados, como 127 Horas e Cisne Negro, e assegura um posto importante ao filme protagonizado por Colin Firth. Na história, o ator interpreta Jorge VI, pai da rainha Isabel II. O PGA também premiou Toy Story 3 como melhor filme de animação e o seriados de TV Modern Family, melhor série comédia, e Mad Men, premiada como melhor série drama pelo terceiro ano consecutivo. / AP