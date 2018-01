Discurso de Blair cria especulação corrida à Presidência da UE O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair motivou especulações de que pretende se candidatar a primeiro presidente da União Européia (UE) ao elogiar o bloco num discurso em Paris, num momento em que a França se prepara para supervisionar o processo de escolha. A convite do presidente da França, Nicolas Sarkozy, Blair disse neste sábado numa reunião do partido governista francês, UMP, de centro-direita, que os países da UE poderiam conseguir mais resultados em áreas estratégicas importantes se agirem em conjunto e não como Estados-nação individuais. "A Europa não é uma questão de esquerda ou direita, mas uma questão de futuro ou passado, de força ou fraqueza", disse Blair, falando em francês. "Terrorismo, segurança, imigração, crime organizado, meio ambiente, energia, ciência, biotecnologia e educação de alto nível. Em todas essas áreas, e em outras, nós somos muito mais fortes e capazes de cumprir o que nossos cidadãos esperam de nós como nações individuais se nós fizermos parte de uma Europa forte e unida", disse Blair. O posto de presidente do Conselho Europeu --que realiza reuniões em nível de chefes de Estado e governo normalmente quatro vezes por ano-- será criado pelo bloco de 27 nações na segunda metade de 2008, quando a França presidirá as reuniões ministeriais da UE. Sarkozy já havia dito em outubro que Blair ou o primeiro-ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, eram candidatos naturais. (Reportagem de Nick Antonovics)