Discovery Kids terá série com pequenos chefs

Participantes do Masterchef Brasil Júnior, na Band, os pequenos Aisha e Matheus ganham cozinha própria a partir de segunda-feira, quando passam a ocupar os intervalos do Discovery Kids. A dupla comanda o Cozinha Mágica, série de pílulas de um minuto e meio. O menu promete receitas rápidas, gostosas e fáceis, sob a concepção de que preparar seu alimento é uma diversão. A dupla conta com um assistente, o “adulto”, que manuseia facas e mexe no fogão. No cardápio, tem granola caseira, wrap, picolé de frutas com água de coco, macarrão com abobrinha, biscoitos integrais em forma de patas de dinossauros, pão arco-íris com espinafre, beterraba e cenoura e canapés em forma de joaninha.

É tetra! Galvão Bueno e Marcelo Adnet apostaram corrida montados naqueles bichinhos motorizados de shopping, em circuito montado entre o palco do Adnight e o camarim. O locutor foi o primeiro convidado a gravar o programa do humorista, que estreia dia 25, na Globo.

E, embora o locutor conheça praticamente o mundo todo, falta-lhe na coleção de passaportes um registro do Egito, cenário pelo qual é fascinado desde criança. Ao tomar conhecimento do fato, a produção do Adnight fez a egípcia: montou cenário no palco e providenciou figurino para que Galvão se esparramasse em selfies, ao lado de Adnet e de amigos como Arnaldo César Coelho, como se lá estivesse.

Por falar em talk-show, a Record marcou para 24 de agosto, quarta-feira, a estreia do Programa do Porchat. A ideia é ganhar distância da ressaca pelo fim da Olimpíada.

‘Magnífica 70’, a 2.ª temporada, chega em outubro à HBO. Ainda para este ano, estão previstas as estreias de duas produções internacionais bem aguardadas: Divorce, com Sarah Jessica Parker, e Westworld, com Anthony Hopkins e Rodrigo Santoro.

Michel Troigros, irmão de Claude, à frente da Maison Troigros, em Roanne, é um dos retratados na 3.ª temporada do Chef’s Table: France, via Netflix, que teve sua estreia anunciada para 2/9.

‘Black Mirror’, a 3ª temporada, também já tem estreia anunciada pela Netflix: 21/10. E Gilmore Girls: Um Ano Para Recordar, estreia em 25 de novembro, com 4 episódios, um para cada estação do ano.

Espécie de ‘Águias da Cidade’ em terra, a série Anjos da Estrada, também produzida pela Mixer para a Discovery, estreia dia 31/8, às 23h10. São 13 episódios com operações de resgate e ações policiais na rodovia Presidente Dutra.

Construída de frente para o mar da Barra da Tijuca, a nova sede do canal FOX Sports terá um pranchário e vestiários para os funcionários que quiserem atravessar a rua e pegar uma onda, em breves pausas do trabalho.

2,1 milhões de visitas, recorde de ‘Malhação’ no GShow desde 2010, teve a página da novela na terça, 26/7, em razão da morte de Filipe (Francisco Vitti). No Twitter, foram 51,7 mil depoimentos

FRASE

“A HBO deu liberdade irrestrita, o que é tão assustador quanto prisão perpétua”

Bruna Lombardi SOBRE ‘A VIDA SECRETA DOS CASAIS’, SÉRIE SUA EM CRIAÇÃO PARA O CANAL, COM O MARIDO, CARLOS ALBERTO RICELLI, E O FILHO, KIM