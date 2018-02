Discovery Kids lidera TV paga no 1º semestre

Pés no chão

Nacib/Humberto Martins tenta vestir sua cozinheira como dama da sociedade e lhe traz um par de sapatos de salto. O resto você já sabe: Gabriela/Juliana Paes se põe sobre os calçados, perde o equilíbrio e se esparrama no colo do turco. Terça, na Globo.

500 mil acessos já soma o blog do Papo de Mãe, programa de Mariana Kotscho e Roberta Manreza que opera milagres para os patamares de repercussão da TV Brasil.

"Morador que tuitou ocupação no Alemão participará de novela"Glória Perez, sobre Rene Silva Santos, de 18 anos, twiteiro do morro que estará em sua próxima novela.

Marcelo Adnet tira breves férias antes de pisar em Londres para cobrir a Olimpíada pela MTV. Ainda em agosto, o canal põe no ar o Adnet Viaja, com roteiro por Curaçau, Aruba, Miami e Jamaica. Após a Olimpíada, ele fica por lá para gravar a 2.ª temporada do Adnet Viaja na Europa.

O sucesso de Carrossel teve peso na decisão da direção do SBT em relançar logo uma nova temporada de sua Super Nanny, a argentina Cris Poli. Bem cotado entre pais e filhos, o canal põe nova safra de casos no ar a partir do dia 21.

Programa que sairá do ar para dar lugar ao The Voice, novo reality musical da Globo, Caras de Pau alavancou o ibope da emissora no horário em 6%, de maio para junho. Fechou o último mês com 10,7 pontos na Grande São Paulo. No horário, o SBT perdeu 15% e a Record ficou na mesma.

Os telejornais da Globo em São Paulo também ganharam fôlego no mês passado. O SPTV 1 somou 9,7 pontos de média em junho, um avanço de 14% em relação a maio. A Record perdeu 9% no horário e o SBT cresceu 9%.

Por falar em jornalismo na Globo, há quem diagnostique ali a ausência de bons pauteiros - profissionais responsáveis pela escolha e apuração de temas abordados - no programa de Fátima Bernardes. Faltam lá as melhores histórias e personagens do noticiário.

Embora tenha todos os correspondentes da casa a sua disposição, o Encontro com Fátima Bernardes está subordinado à área de entretenimento, e não de jornalismo da Globo.

O Discovery não terá estande na feira da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA) deste ano - apenas patrocina a fachada do coffee break do evento, que começa dia 1.º, em São Paulo.