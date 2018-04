Discovery foca enchentes

"Vamos mostrar o que aconteceu no Rio, em São Paulo e em países como o Peru e o México", conta o diretor Rodrigo Astiz. Ele conta que pensou em fazer o documentário após as chuvas fortes, atípicas, que ocorreram no ano passado. "Fiquei me perguntando se todos esses eventos estariam relacionados e o que poderia ser feito para evitar tragédias", diz Astiz.

A atração mostra a opinião de meteorologistas e climatologistas sobre questões como o aquecimento global e traz ainda as soluções apontadas por membros da Defesa Civil, médicos e engenheiros para amenizar os efeitos das enchentes.

O Estado acompanhou a equipe do documentário em visita ao piscinão da Chácara Francisco Morato com o geólogo Luiz Vaz. Ele defende que a prevenção das enchentes em São Paulo vai além dos piscinões. Para ele, a cidade não pode crescer desordenadamente e as áreas próximas do Rio Tietê devem sofrer intervenções para dar maior vazão às águas. De lá, a equipe partiu para a Universidade de São Paulo (USP), para conversar com Rodolfo Scarati Martins, professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica, que está desenvolvendo um asfalto poroso para absorver a água mais rapidamente em caso de chuva forte em grandes centros urbanos.

"Não dá para impedir a chuva de acontecer, mas há como pensar o que fazer para minimizar os efeitos para as pessoas atingidas e os danos econômicos", fala Astiz, que já realizou, em parceria com a Discovery, três documentários. Além de Rio - Segurança em Jogo, dirigiu Jean Charles de Menezes e São Paulo Sob Ataque. A parceria do grupo com a Mixer prevê mais dois títulos, também com direção de Astiz. Ambos devem ser lançados ainda este ano.