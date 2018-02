Discovery faz ‘Boyhood’ do mundo animal

Terapia do tiro. Os atores João Miguel (E) e Perfeito Fortuna (C) recebem orientações do diretor Fernando Meirelles em cena de Felizes para Sempre?, que estreia dia 26, na Globo. Na minissérie, seus personagens se encontram para falar da vida em um clube de tiro.

Com atraso de quase uma semana em relação à exibição na TV norte-americana, a Sony passa a exibir a partir de quinta-feira, às 21h30, a série Agent Carter. A produção mostra as aventuras da personagem da Marvel nos anos 1940, após a morte de seu amado, o Capitão América.

No embalo do sucesso da série Transparent, vencedora do Globo de Ouro de melhor produção de drama, os transexuais ganham força na TV dos EUA. Este mês, quando será inaugurado o canal Discovery Life por lá, vai ao ar o reality New Girls on the Block, sobre dois homens que se tornaram mulheres. Um deles continua morando com a mulher.

Na festa de lançamento do novo programa do Viva, Grandes Atores, hoje, no Rio, 48 profissionais que já morreram, como Paulo Goulart e Hugo Carvana, serão homenageados em um vídeo.

Assim como o Damas da TV, exibido no ano passado, a atração traz depoimentos de atores consagrados sobre suas carreiras. A estreia está marcada para 22 de janeiro.

Sob o comando de Beto Lee, o canal Bis põe no ar dia 5, às 19 horas, a sétima temporada de Experimente. Serão 18 episódios inéditos, com outra safra de novas bandas.

Fixo no elenco do Agora É Tarde, o humorista Gustavo Mendes disse a amigos que foi sondado para voltar à Globo. Entretanto, ele preferiu ficar na Band, em que seu contrato vai até o final deste ano.

De olho no público infantil, Manuela do Monte, a Carol de Chiquititas, ensaia a peça para crianças Histórias para a Hora do Não, com os colegas Carla Fiorini e João Acaiabe, prevista para este ano.

A BBC HD anunciou para 1.º de fevereiro, a nova temporada do The Graham Norton Show. David Tennant será um dos entrevistados.