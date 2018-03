Discovery amplia menu e faz 'Águias 2'

R$ 3 milhões, via artigo 3º A, é o que a Ancine autorizou a Radar Cinema e Televisão a captar para custear os mais de R$ 4 milhões da 2ª temporada da animação O Sítio do Picapau Amarelo

'Dos 6 kilos que pertencem ao Tuta e não a mim, 2 já se foram' Marcelo Médici (Facebook), que teve de engordar para o seu papel na nova série da Globo, O Canto da Sereia

Para quem perdeu, está no Youtube o comercial que a Colgate-Palmolive criou especialmente para os 82 anos de Silvio Santos, completados ontem, 12/12/2012. Criação da agência VML, do Grupo Newcomm, comandada por Roberto Justus, o filme mescla várias imagens do sorriso mais famoso do País ao longo de décadas.

É Berenice o conto de Edgar Allan Poe que inaugura a série Contos de Edgar, produção da O2 Filmes para a Fox. Daí o batismo recebido por Gaby Amarantos no enredo, como "Berê".

Cissa Guimarães lança o livro Viver com Fé, obra dos relatos de superação ouvidos em seu programa, no GNT, com a amiga e produtora Patrícia Guimarães. Da Casa da Palavra.

Autor da trilha sonora de Suburbia, o maestro e compositor André Mehmari fará pocket show no lançamento da HQ da série, domingo, no b_arco, em Pinheiros.

Surfe & afins no HD: influenciados pelo pai, surfista, os irmãos Caio e Ian Vaz cruzam ondas de Taiti, Indonésia, Ilhas Virgens, Califórnia e sul do Brasil praticando o surfe de stand up paddle, em série para o canal Off a partir de janeiro.

Prevista para ir ao ar no último domingo e preterida por outros assuntos, a reportagem de 45 minutos de Marcelo Canellas, sobre violência infantil no âmbito doméstico, ainda aguarda nova data para ser exibida no Fantástico.

O espectador vai à revanche na próxima temporada do Que Marravilha, quando Claude Troisgros submeterá seus clássicos conhecimentos culinários a receitas enviadas pelo público – mas não sem antes dar o seu toque. No GNT.

Filho de Tim Maia, Léo Maia inaugura amanhã o quadro Herança Musical, no Todo Seu, do Ronnie Von, pela Gazeta. A ideia é convidar o filho de algum ídolo da música a interpretar o repertório do pai.