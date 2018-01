Disco traz canção inédita do Doors No dia 24 será lançada uma nova versão de L.A. Woman, último disco do The Doors com participação de Jim Morrison. O cantor morreu há 40 anos, logo após o lançamento do álbum. Para a reedição estão prometidas algumas surpresas: oito novas versões de faixas já conhecidas, além da inclusão de uma canção inédita: She Smells So Nice. A gravadora Warner Music anunciou que o tema de blues foi gravado com a formação original do The Doors, inclusive Morrison, e foi descoberto por um funcionário da empresa, Bruce Botnick. A música poderá ser ouvida em primeira mão no perfil oficial do grupo no Facebook. / EFE