DISCO TEM INÉDITAS DE JIMI HENDRIX Setenta anos após o nascimento do artista - e 33 anos depois de sua morte -, será lançado hoje um disco com 12 faixas inéditas de Jimi Hendrix. O álbum se chama People, Hell & Angels. As peças foram registradas sem a presença do trio Jimmy Hendrix Experience e com a participação de outros músicos, como Stephen Stills, Buddy Miles e Billy Cox, misturando metais, teclados, percussão e uma segunda guitarra. O anúncio do lançamento foi feito ontem pelo selo Legacy Records, divisão da Sony Music, para quem o disco ajuda a mostrar o crescimento de Hendrix como compositor e intérprete, "sempre em busca de novos sons e experimentações". / EFE