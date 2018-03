Disco do Barão Vermelho gravado há 30 anos é reeditado Não é possível compreender razoavelmente a sintaxe do rock nacional sem ouvir com atenção esse disco, gravado há 30 anos pelo quinteto Barão Vermelho. Remasterizado agora pela Som Livre, "Barão Vermelho" (1982) reedita todas as faixas originais em nova mixagem e traz uma canção inédita, "Sorte e Azar". Os integrantes originais do grupo regravaram os instrumentos no ano passado, emparelhando um som menos precário à voz de Cazuza, força sobrenatural que era o abre-alas, a poética e a consciência da banda.