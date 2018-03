Disco de Susan Boyle bate recorde de pré-reserva na Amazon

O primeiro álbum da cantora britânica Susan Boyle bateu um recorde histórico de pré-reservas no site da varejista online Amazon nesta quinta-feira.

O álbum de Boyle "I Dreamed a Dream" será lançado em 24 de novembro pela Sony Music Entertainment e é o primeiro trabalho desde que um vídeo da escocesa de 48 anos, voluntária de uma igreja, se espalhou pela Internet com sua participação até então desacreditada no programa de calouros da televisão britânica "Britain's Got Talent", em abril.

A Amazon disse que o álbum de Boyle não era apenas o mais pré-reservado nos Estados Unidos, mas também o mais requisitado no mundo nos 14 anos de história de seu portal na Internet.

A varejista não deu números, mas disse que "I Dreamed a Dream" ultrapassou o recorde de 2008 da banda japonesa de rock Mr. Children, com o álbum "Supermarket Fantasy", e de Norah Jones em 2007, com o lançamento "Not Too Late".

(Reportagem de Jill Serjeant)