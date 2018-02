Diretores ensinam a fazer filmes Estão abertas, até o dia 30, as inscrições para os cursos regulares da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no Rio. Divididos em direção cinematográfica, roteiro, montagem e edição de imagem e som, os módulos são ministrados por grandes nomes do cinema brasileiro, entre eles Ruy Guerra e Walter Lima Jr. O pré-requisito para compor a turma é ter concluído o ensino médio. Os candidatos são avaliados por meio da análise do currículo e de entrevista individual com o coordenador do curso. O v alor do curso é de R$ 2.750 e a taxa de inscrição, de R$ 80. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 3204- 3124.