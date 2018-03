Diretores de Hollywood são tema de curso em SP O jornalista Thiago Stivaletti vai ministrar o curso Os Grandes de Hollywood, que terá como tema diretores de cinema como Martin Scorsese, Quentin Tarantino e Francis Ford Coppola. As aulas ocorrerão sempre às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 22h30, entre 5 de fevereiro e 7 de março, no anexo do Espaço Itaú de Cinema (Rua Augusta, 1.470, Cerqueira César). A primeira aula vai colocar em debate Steven Spielberg: O Cinema como Parque de Diversões, analisando filmes como "Tubarão" (1975); "E.T." (1982); a série "Indiana Jones" (1981 a 2008); e "Minority Report" (2002). O preço é de R$ 370. Inscrições pelo telefone (011) 3266-5115. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.