Diretora relata experiência pessoal na estreia 'A Guerra Está Declarada'

Em 1972 - há 40 anos, portanto -, Martin Ritt fez um filme intitulado Pete'n'Tillie. No Brasil, ficou sendo Reencontro de Amor. Era a história de um casal, Walter Matthau e Carol Burnett, cujo filho está morrendo. Numa cena, a mãe ergue o dedo contra o céu e declara guerra a Deus, que a abandonou. A guerra está declarada - de novo, e em circunstâncias similares. Estreia hoje o candidato francês a uma vaga no Oscar de 2012. A Guerra Está Declarada baseia-se na experiência autobiográfica da atriz, diretora e roteirista Valérie Donzelli.

No filme, ela se chama Juliette. Encontra seu Roméo, interpretado por seu (ex) marido, Jéremie Elkaïm. Os personagens chegam a brincar com a coincidência - e dizem que, para ser fieis à tragédia lírica de William Shakespeare, sua história de amor terá de ser marcada pela fatalidade. E é - o bebê do casal apresenta uma deficiência, que termina diagnosticada como um tumor no cérebro. O filme trata da luta do casal para salvar o filho, e para se manter unido.

O cinema gosta de contar essas histórias e, em geral, elas escorregam na pieguice. Raros são os diretores, como Martin Ritt - trabalhando sobre um roteiro de Julius J. Epstein -, que conseguem trabalhar no fio da navalha, extraindo a veracidade humana de uma situação tão delicada. Valérie Donzelli assumiu o desafio. Elkaïm e ela realmente possuem um filho nas condições retratadas pela ficção.

O filme foi o representante francês na programação da Semana da Crítica, no ano passado. Virou o chuchu de muitos críticos. Valérie deu entrevistas (houve perguntas e respostas após a exibição) dizendo que precisava dessa catarse, compartilhar sua história com o público. A questão era justamente - como? Uma história dessas comporta humor? Na versão de Valérie, sim. A guerra declarada não envolve trégua. A luta tem de ser levada até o fim. Envolve a família, os profissionais de saúde, todos dando sua contribuição.

Como não ser triste nem depressivo? No Brasil, Evaldo Mocarzel fez seu belo documentário Do Luto à Luta para exorcizar o sentimento que teve ao saber que sua filha sofria da síndrome de Down. Ao invés de chorar, ou de simplesmente se lamentar, a mulher e ele foram à luta. Falar na primeira pessoa, colocar-se no próprio filme teve mais que um efeito terapêutico. Estético, também. Do Luto à Luta ganhou um monte de prêmios, e não foi por condescendência do júri do Cine PE - Festival do Recife, onde arrebanhou os principais Calungas.

Valérie tem repetido que a luta fortalece. Apesar dos acontecimentos tristes, apesar da fadiga, dos momentos de descrença, a vida continua e A Guerra Está Declarada procura incrementar a pulsão da vida e não a angústia da proximidade da morte. Jéremie Alkaïm, corroteirista (com a mulher), faz uma leitura mais política - ele diz que o filme é sobre uma geração que não foi preparada para a guerra. Em países como a França, mas no Ocidente em geral, os jovens são estimulados a viver de forma desideologizada, sem ideais. A mulher e ele, na tela como na vida, enfrentam um combate. A energia, inclusive a necessária para fazer o filme, veio daí.

No seu longa precedente, La Reine des Pommes, Valérie Donzelli já havia tratado de um tema que aparece em A Guerra Está Declarada - a ruptura do casal. Ele aparece aqui, de novo, referido por meio de um comentário em off. O espectador francês sabe disso, porque Valérie e Alkaïm, afinal de contas, são figuras públicas do mundo dos espetáculos. O espectador estrangeiro talvez não saiba, mas isso não tira a graça, porque o filme não é sobre a separação. Ela é só um detalhe de fundo. A Guerra Está Declarada é sobre o que une e deixa marcas - a luta. Nesse sentido, a dupla substitui o casal, mas a união permanece e Valérie e Alkaïm, além deste filme, têm projetos para outros.

A estética é importante. Um filme barato, urgente. Uma cena particular vale como resumo de tudo o que bate na tela. É como se Valérie e Elkaïm estivessem debatendo a própria noção do destino. Se eles se amam tanto, por que Adam, o filho, nasceu assim, o marido pergunta? A mulher responde - para que tivéssemos a coragem de nos superar. Uma lição de vida embalada em boa arte.