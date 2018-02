Diretora Julie Taymor lança musical inovador baseado nos Beatles Julie Taymor já conquistou a Broadway e o respeito de Hollywood. Agora a diretora inovadora corre o risco de irritar os fãs puristas dos Beatles, ao adaptar suas canções amadas para um novo filme, "Across the Universe". O musical estréia na segunda-feira no Festival Internacional de Cinema de Toronto, e Taymor disse à Reuters que tem consciência da ira que pode enfrentar quando os fãs dos Beatles virem, por exemplo, a canção pop animada "I Want to Hold Your Hand" sendo cantada em ritmo lento por uma estudante apaixonada por outra. "Será que podemos pegar essas canções que pertencem a todos e inseri-las num contexto em que se tornam específicas?", questionou a diretora. O risco é grande, mas Taymor é vista como visionária criativa e sabe que grandes riscos trazem grandes recompensas, além de suscitar grande repúdio. Ela já conheceu as duas coisas em sua vida profissional. A diretora de 54 anos criou a versão teatral do desenho animado da Disney "O Rei Leão", que em 1994 ganhou 784 milhões de dólares nas bilheterias mundiais e dois Oscar. O musical imaginativo de Taymor recebeu seis prêmios Tony e está em cartaz há dez anos. Sua versão da ópera "A Flauta Mágica", de Mozart, e seu filme "Frida", sobre a artista Frida Kahlo, tiveram sucesso moderado. Mas "Titus", sua versão para o cinema da peça de Shakespeare "Titus Andronicus", teve críticas mistas e fracassou nas bilheterias. Seja como for, Taymor conferiu sua marca criativa própria a Shakespeare, e agora fez o mesmo com os Beatles. "Across the Universe", que estréia nas maiores cidades americanas nesta sexta, adapta canções dos Beatles para uma história de amor entre dois jovens que vivem nos turbulentos anos 1960. Desde os primeiros anos despreocupados da década até os tumultuosos protestos contra a guerra, as canções dos Beatles, desde "Can''t Buy Me Love" até "Revolution", ajudaram a moldar a cultura pop. Jude (Jim Sturgess), um rapaz de Liverpool, viaja aos EUA, onde se apaixona por Lucy (Evan Rachel Wood), uma garota rica cujo irmão, Max, deixou a universidade Princeton e será obrigado a servir o exército. Os três vão para Nova York, onde mergulham no movimento contracultural e pacifista. Nessa trajetória, são guiados por personagens como doutor Robert (Bono).