Diretora da Documenta e Lisette Lagnado debatem curadoria

O Goethe-Institut São Paulo promove um debate entre a diretora artística da Documenta 13, Carolyn Christov-Bakargiev e Lisette Lagnado, curadora-chefe da 27.ª Bienal Internacional de São Paulo, com mediação do Fórum Permanente: museus de arte entre o público e privado. O encontro terá transmissão online pelo site www.forumpermanente.org

Carolyn e Lisete vão discutir o papel da curadoria de arte contemporânea e a abordagem do contexto sociopolítico em práticas curatoriais, tema que serve como preparação para a 29.ª Bienal de São Paulo, que será aberta ao público no dia 25 de setembro.

O Goethe-Institut também organiza o Encontro Internacional de Curadoria no Centro Cultural São Paulo, no sábado, 18, e pretende discutir os pensamentos e as práticas curatoriais em meio à crise do capitalismo e às mudanças globais em processo. Além disso, práticas colaborativas, mediação e educação, e ensino curatorial serão abordados.

Também no sábado, na praça das Bibliotecas do Centro Cultural São Paulo, acontece a apresentação dos resultados do encontro fechado que acontece amanhã, 17. Entre os participantes, estarão, além de Christov-Bakargiev e Lagnado, Mark Nash, do Royal College of Art, Ann Demeester, da fundação De Appel, em Amsterdam, Chus Martinez, do Museu de Arte Contemporânea de Barcelona e os brasileiros Cristiana Tejo, Ricardo Resende, Felipe Chaimovich, Marcelo Araújo, entre outros.

Serviço - Debate Carolyn-Christov Bakargiev e Lisette Lagnado

16 de setembro de 2010, às 19h30

Goethe-Institut São Paulo

Rua Lisboa, 974. Entrada franca

Transmissão online: www.forumpermanente.org

Encontro Internacional de Curadoria Fórum Permanente

18 de setembro, 18h30 (aberto ao público)

Centro Cultural São Paulo

Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso

Transmissão online: www.forumpermanente.org

Entrada franca