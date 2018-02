Diretor Tomas Alfredson prepara versão cinematográfica do livro 'Boneco de Neve' O sueco Tomas Alfredson, que já levou aos cinemas adaptações de Deixa Ela Entrar (baseado no livro de John Ajvide Lindqvist) e O Espião que Sabia Demais (da obra de John Le Carré), se prepara para dirigir Boneco de Neve. A história é baseada no romance do norueguês Jo Nesbo (foto), autor de thrillers vendidos em mais de 23 milhões de livros no mundo e um dos principais nomes da literatura policial escandinava.