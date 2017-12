Diretor teatral Zé Celso passa mal e é internado em SP O dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa, de 69 anos, um dos principais diretores de teatro do país, está internado desde a madrugada desta quarta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele foi levado para a emergência do hospital por volta das 3h30, com o início de uma crise cardíaca. De acordo com o ator Marcelo Drummond, que socorreu Zé Celso, o dramaturgo está consciente. "Seu estado já é estável", disse. Até o início da noite o Sírio-Libanês não havia divulgado nenhum boletim. Nascido em Araraquara, em dia 30 de março de 1937, o diretor comemorou seus 69 anos como queria, com uma "multidão" de espectadores, no Teatro Oficina, que ele mesmo fundou e dirige, realizando um ensaio aberto de A Luta II, última parte da transposição cênica de Os Sertões, de Euclides da Cunha, sua mais recente produção.